Diskussion: Polen als NATO-Speerspitze

Adam Smiech ist stellvertretender Vorsitzender der polnischen Wochenzeitung Mysl Polska, die sich für Frieden mit Russland einsetzt. Im Gespräch mit COMPACT-TV-Chef Paul Klemm und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré berichtet er, wie die Regierung in Warschau einen Krieg provozieren will und Andersdenkende verfolgt.

Quelle: COMPACTTV