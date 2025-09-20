Owe Schattauer ist Bauunternehmer, Musiker und Friedensaktivist. Mehrfach ist er mit anderen Aktivisten nach Russland gefahren, um die deutsch-russische Freundschaft zu bekräftigen. Vielen Mitstreitern aus der Friedensbewegung sind diese Russlandfahrten (Druschba) nur allzu gut bekannt. Aufgrund seiner Friedensfahrten war Schattauer mehrmals zu Gast im russischen Fernsehen – sogar russische Duma-Abgeordnete, vergleichbar mit deutschen Bundestagsabgeordneten, luden ihn zu Diskussionen ein. In diesem Gespräch mit Rüdiger Lenz geht es um einen gesundheitlichen Schicksalsschlag, den Schattauer Ende 2024 erlitten hat.

Die Diagnose lautete Rachenkrebs, was für ihn und seine Frau zunächst ein gewaltiger Schock war. Jedoch ist er kein Kind von Traurigkeit, nahm all seine Kräfte zusammen und sagte sich: Da musst du jetzt durch! Andere haben es geschafft, also schaffst du das auch!

Zusammen mit seiner Frau und einem außergewöhnlichen Experten ließ er die Krankheit hinter sich. Jedoch hat der Krebs etwas verändert, Schattauer ist nicht mehr derselbe wie vorher. Denn sein Bewusstsein für Beziehungen, Familie, Freundschaft und das Leben an sich wurden stärker als je zuvor.

Mehr über Owe Schattauer hier: https://www.youtube.com/@C-Rebell-um/videos und hier: https://soundcloud.com/oweschattauer/owe-schattauer-alias-c-rebell-um-russland-rossiya

Quelle: apolut