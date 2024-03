Dresden leuchtet: Brandmauer gefallen!

Sensation: Der Stadtrat von Dresden hat die Bezahlkarte beschlossen – damit erhalten Asylbewerber keine Bargeldleistungen mehr. Jetzt spricht ein Vertreter der Freien Wähler. Das Sensationelle an dem Beschluss: Der Antrag kam von der AfD – und CDU, FDP und Freie Wähler verschafften ihm eine Mehrheit. Damit ist die sogenannte Brandmauer in der sächsischen Landeshauptstadt in sich zusammengefallen. COMPACT berichtete hier.

Eine solche Gemeinsamkeit gab es zum ersten Mal in einer deutschen Großstadt. Grund genug für COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer, sich darüber mit dem Dresdner Freie-Wähler-Stadtrat Torsten Nitzsche zu unterhalten. Er hatte die Zustimmung seiner Fraktion in einer Rede im Plenum begründet. Quelle: COMPACT-TV