Diese Killer wollen uns beherrschen! Top-Whistleblower sagen aus! (von Ivo Sasek)

Geimpfte und Ungeimpfte werden nach diesem Überblick von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek zu 100 % übereinstimmen: Diese Sorte Mensch darf nicht über uns herrschen! Zuerst zwangen sie uns ihre Völker dezimierenden Genspritzen auf – ein verbotenes Völkerexperiment! Sie zensierten strikt jede fachkompetente Gegenstimme! Sie nötigten uns Pandemie-Maßnahmen auf, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrten.

Sie sicherten sich selber juristisch gegen jede Haftbarkeit ab und generierten dann Billionengewinne aus Covid19. Jetzt bürden sie uns auch noch ihre Gerichtskosten auf, die sie im Kampf gegen ihre Impfopfer brauchen. Sie lassen ihre Impfopfer gnadenlos im Stich. Dieselbe Sorte Mensch schädigt uns aber auch mit ihren Geoengineering- und 5G-Technologien. Erfahre hier, was deren mRNA-Spritzen in Kombination mit 5G und Geoengineering Gruseliges in deinem Hirn anstellen! Kläre auf, rette Leben! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV