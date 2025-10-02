Unglaublich: Über 5.000 Quellen decken die größte Lüge auf! Interview mit Dr. Robert Dennhardt
Freigeschaltet am 02.10.2025 um 14:00 durch Sanjo Babić
Dr. Robert Dennhardt hat jahrelang 12 Stunden am Tag recherchiert - und dabei die größten Lügen der Geschichte endgültig entlarvt! Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".
Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "
erkennen – erwachen – verändern
Euer
Heiko Schrang"
Quelle: Schrang-TV
Anzeige