Waffen-Stopp: Merz wackelt, Chrupalla stabil!

Wie sollte sich Deutschland im Nahost-Konflikt positionieren? "Möglichst komplett raushalten", meint Tino Chrupalla. Und auch CDU & CSU übernehmen immer deutlicher diese AfD-Forderung, ganz zum Missfallen von Kanzler Merz. Scheitert die Schwarz-Rote Koalition bereits im ersten Jahr? Wer fordert Krieg und wer kämpft für Frieden? Jürgen Elsässer und Paul Klemm haben die Antworten.

