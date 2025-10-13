Polen-Skandal! AfD trifft Präsidenten-Berater

Lange war Eiszeit zwischen polnischen und deutschen Rechten. Jetzt gibt es eine Annäherung: Der Präsidenten-Berater Andrzej Nowak besucht die AfD im Bundestag. Und spricht über deutsche Kriegsschuld. Kann das gut gehen?

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV