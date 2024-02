Freddy: Von CDU bis Grüne: alles Nationalsostatisten!

Hurra! Wir ziehen in den Krieg! … oder lassen uns zumindest reinziehen. Denn unsere CIA hörigen USAlinge von den Grünen bis zur CDU gehen den nächsten Schritt gen Eskalation und dürfen sich nun stolz als Nationalsostatisten bezeichnen. Nationalso.. was? Das ist, ähm – ach Freddy erklärt euch das!

Quelle: COMPACT-TV