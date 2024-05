Film-Premiere: «Die Impf-Opfer nicht vergessen!»

Dieser Film hat Sprengkraft! In «Corona – Die grosse Irreführung» werden erstmals die Verbrechen der Lockdown-Zeit cineastisch aufgearbeitet. Am Donnerstag war Kinostart. COMPACT-TV hat bereits die Premiere in der Berliner Musikbrauerei besucht. So wie auch Impfkritiker Wolfgang Wodarg und Youtuber Leonard Jäger.

Quelle: COMPACT-TV