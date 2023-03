Asyl-Irrsinn: Kirche schmeißt Rentner aus Heim

Wohin mit den Migranten? Das fragen sich immer mehr Kommunen angesichts des aktuellen Asyl-Ansturms. Im Berliner Wedding müssen jetzt 110 Senioren ihr Heim verlassen, um Platz zu schaffen. Dass ältere Menschen einfach auf der Straße landen, ist leider kein neues Phänomen in diesem Land. Im aktuellen Fall war es ausgerechnet eine Organisation der evangelischen Kirche, die als Betreiberin den Bewohnern gekündigt hat. Was hat das noch mit christlicher Nächstenliebe zu tun? Und was ist das für ein Staat, der so mit seinen Rentnern umgeht?

Das sind einige unserer weiteren Themen: Dresden: Strache und Höcke

Realsatire: Best-of Baerbock

Ukraine: Wie ist der Stand?

Frankreich: Raus aus der NATO! Quelle: COMPACTTV