Kriminalstatistik: So lügt Nancy Faeser!

„Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen“ – Innenministerin Nancy Faeser schwingt gerne mal zackige Parolen, um auch dem bürgerlichen Wahlvolk hin und wieder zu gefallen. Doch gleichzeitig nimmt man es mit der Wahrheit nicht so genau. Denn die Zahlen der aktuellen Kriminalstatistik spiegeln bei weitem nicht die tatsächliche Situation in Deutschland wider.

André Poggenburg und Paul Klemm haben Informationen für Sie, die Sie eigentlich gar nicht wissen sollten. Quelle: COMPACT-TV