Prof. Dr. Bhakdi & Dr. Köhnlein im Interview: Infektionen verstehen – statt fürchten

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi und Dr. Claus Köhnlein stellen ihr kürzlich erschienenes Buch „Infektionen verstehen – statt fürchten“ vor. Sie beleuchten leicht verständlich die biologische Wirkweise von Bakterien, Viren und Impfstoffen und hinterfragen die politische, mediale und wirtschaftliche Dimension, die die moderne Infektionsmedizin geprägt hat. Ganz nach dem Motto „Wissen ist Macht“ soll der Leser die Möglichkeit erhalten, Lügen und Panikmache um Infektionserkrankungen zu durchschauen. Ein Kla.TV-Interview.

Trailer:

Prof. Dr. Bhakdi: „Unwissen oder Nichtwissen ist Ohnmacht. Die Menschen sind ohnmächtig, weil sie über Infektionen nichts verstehen oder nicht genug verstehen. Sie können die Lügen nicht durchschauen.“

Dr. Köhnlein: „Das Problem ist, dass man mit Infektionskrankheiten, das ist den meisten gar nicht klar, unglaublich viel Geld verdienen kann, einen Wahnsinnsumsatz machen kann.“

Kla.TV:

Ich begrüße Sie ganz herzlich, Prof. Dr. Bhakdi und Dr. Köhnlein bei unserem Kla.TV-Interview. Schön, dass wir Sie wieder einmal bei uns zu Gast haben. Sie beide waren bereits auf der Anti-Zensur-Konferenz als Referenten zu wichtigen medizinischen Themen. [Prof. Bhakdi: www.kla.tv/27390, Dr. Köhnlein: www.kla.tv/16104] Und Sie beide waren auch die ersten Fachstimmen, die sich zu Wort gemeldet haben während der Corona-Krise, als wir alle noch gar nicht richtig einordnen konnten, was überhaupt um uns herum passiert. Sie kamen dann auf Kla.TV, bei uns am 15. [www.kla.tv/15873] und 30. März 2020 – in den eingeblendeten [www.kla.tv/16026] Sendungen, und später folgten dann weitere Interviews. [www.kla.tv/17779, www.kla.tv/31471]...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV