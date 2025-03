Die EU als Vorlage für die Eine-Welt-Regierung

Es ist kein Zufall, dass die EU im Laufe der Zeit immer mehr Einfluss und eine politische Machtstellung über die Mitgliedsstaaten erhielt. Bereits 2010 sagte Georges Berthoin, der Stabschef einer der EU-Gründungsväter in einem Interview: „Was in Europa verwirklicht wurde, wird eines Tages auf der Ebene einer Weltregierung anwendbar sein.“ Wie wurde das Heute über viele Jahrzehnte vorausgeplant und installiert?

Die Anfänge der EU gehen auf die 1950er-Jahre zurück. Am 9. Mai 1950 präsentierte der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Idee, die französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen. Dies ging als „Schuman Plan“ in die Geschichte ein und führte im April 1951 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Die EU feiert daher jährlich am 9. Mai den Europatag.

1957 wurde in den Verträgen von Rom die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft von den Staaten Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland gegründet...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV