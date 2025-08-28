Pöbel-Habeck: Deswegen flieht er aus Deutschland!

Das wars! Als Wirtschaftsminister hat er seiner Regierung einen Bärendienst erwiesen, wie keiner seiner Vorgänger. Robert Habeck bestach nicht unbedingt durch Sachverstand - doch entsprechende Kritik ließ er verfolgen. Nun ist seine Zeit im Bundestag vorbei. Warum es auf einmal dazu gekommen ist und was für Reaktionen darauf folgten, erfahren Sie von Dominik Reichert und Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV