SKANDAL: Gericht duldet Straftat?

Bei der Wahl in Berlin zeigt sich erneut, dass wir in einer lächerlichen Demokratie-Simulation leben. Was jetzt passiert ist, kann man nur noch als absolut unfassbar bezeichnen. Alle unglaublichen Details in dieser neuen Sendung von NEO. Dies berichtet der renommierte Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO