EU-Abgeordnete Christine Anderson an die EU-Kommission: Stoppen Sie die Klima-Chaoten der "Letzten Generation"!

Laut EU-Abgeordnete Christine Anderson sind „Die „Letzte Generation“ in Wahrheit nichts anderes, als die Sturmtruppen einer hysterischen Klima-Religion. Unter dem Vorwand eines vermeintlich höheren Ziels – in Gestalt der Rettung des Weltklimas – begeht die Gruppierung "Letzte Generation" eine Vielzahl von Straftaten. Diese gelte es zu stoppen.

EU-Abgeordnete Christine Anderson schreibt auf ihrer Website: „Die „Letzte Generation“ – von den Mainstream-Medien beinahe liebevoll als Klima-Aktivisten tituliert – sind in Wahrheit nichts anderes, als die Sturmtruppen einer hysterischen Klima-Religion, die weltweit auf dem Vormarsch ist. […]

Beide – Klima-Politiker und „Klima-Kleber“ – glauben im Namen einer guten Sache zu handeln. In Wahrheit aber ermöglichen Sie als nützliche Lakaien lediglich den globalen Finanz-Eliten den größten Raubzug in der Geschichte der Menschheit. Unter dem Vorwand eines vermeintlich höheren Ziels – in Gestalt der Rettung des Weltklimas – begeht die selbsternannte Gruppierung "Letzte Generation" eine Vielzahl von Straftaten. Unter anderem Sachbeschädigungen, Brandstiftungen, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Behinderung von Rettungsdiensten sowie Eingriffe in den Flugverkehr.“ Dem müsse laut der EU-Abgeordneten Christine Anderson ein Riegel vorgeschoben werden.

Quelle: Kla.TV