Krebs durch Mobilfunk: Politik unterwandert?!

Zahlreiche unabhängige, von Fachleuten geprüfte Studien belegen die lebensbedrohlichen Risiken der Mobilfunkstrahlung insbesondere der 5G-Technologie – von Krebs bis hin zu Fruchtbarkeitsschäden. Trotzdem scheren sich weder Regierung noch Politik um die Folgen. Das Vorsorgeprinzip, zu dem der Bund verpflichtet ist, wird nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit sträflich missachtet. Doch wer übernimmt die Verantwortung, die Bevölkerung vor den Gefahren der Mobilfunkstrahlung zu schützen?

[Moderator:] Kla.TV hat bereits in vielen Sendungen über Mobilfunk sowie insbesondere über die Schädlichkeit der kurzwelligen 5G-Technologie berichtet und wie sich die Bürger dagegen zu wehren versuchen. Fazit aus zwei Sendungen:

[Sprecherstimme:] „5G-Antennen rechtswidrig in Betrieb“ [1]: Im Falle des Rechtsbruchs beim Betrieb von Mobilfunkantennen ergreift das Volk noch die Chance, sich zu wehren und dagegen aufzustehen, gemeint sind Einsprachen gegen Baugesuche der Mobilfunkanbieter für Mobilfunkantennen in der Schweiz.

Quelle: Kla.TV