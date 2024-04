Im Gespräch: Ralph Bosshard - “Taurus-Leaks und Ukraine-Krieg”

Der Schweizer Oberstleutnant a.D. Ralph Bosshard war Berufsoffizier der Schweizer Armee und dort u.a. als Ausbilder an der Generalstabsschule und als Chef der Operationsplanung im Führungsstab der Armee tätig. Nach seiner Ausbildung an der Generalstabs-Akademie der russischen Armee in Moskau diente Bosshard ab 2014 als leitender Planungsoffizier in der OSZE-Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine und zwischen 2014 und 2017 als militärischer Sonderberater des Ständigen Vertreters der Schweiz bei der OSZE und des Schweizer Botschafters in Kiew. Insgesamt war Bosshard bis 2020 für die OSZE tätig. Der studierte Historiker hat das Neonazi-Phänomen in der Ukraine persönlich erlebt und gibt im Gespräch mit Dirk Pohlmann Einblicke in den Ukrainekonflikt, die man in ARD, ZDF und den anderen transatlantischen Medien so nicht finden wird.

Hochinteressant sind seine Ansichten zum Taurus-Leak, den Dos and Don’ts in der Militärkommunikation, die Haltung der USA gegenüber ihren Verbündeten und in diesem Zusammenhang die ganz besondere Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und das ist nur der erste Teil des Gesprächs. Der zweite Teil ist voll von Insiderinformationen rund um das Minsker Abkommen, die Arbeitsweise des russischen Generalstabs und die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Ein Interview der Sonderklasse. Inhaltsübersicht: 0:00:00 Beginn und Einleitung 0:00:44 Begrüßung und Vorstellung 0:02:28 Dos and Don’ts der Militärkommunikation 0:20:46 Scholz und die Taurus-Frage 0:31:15 Das Versagen demokratischer Institutionen 0:41:31 Die Haltung der USA gegenüber ihrer Verbündeten 0:47:39 Das Abkommen von Minsk 0:59:49 Putin und der russische Generalstab 1:09:40 Die militärische Lage im Ukrainekonflikt 1:17:51 Verabschiedung und Schlusswort Quelle: apolut