Basta Berlin (290) – Wir schaffen nichts

Deutschland ist auf den absteigenden Ast. Zehn Jahre nach „wir schaffen das“ ist klar, das Gegenteil ist der Fall. Doch statt Einsicht werden Kritiker des Systems zur Zielscheibe. Aber nicht mit uns! Heute ist bundesweiter Basta-Mahn-und-Warntag. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken heute auf den politischen und gesellschaftlichen Status Quo: Während die Verunglimpfung von AfD und Regierungskritikern erneut Fahrt aufnimmt, tanzt eine über Jahre entstandene Parallelgesellschaft dem Rechtsstaat auf der Nase herum…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:27 Schönes Deutschland

00:32:10 Der berühmte „Mittelteil“

00:42:39 Systemversagen

01:04:52 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin