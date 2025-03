Die neue NÄNCY: Fritz, halt's Maul!

Endlich! NÄNCY ist wieder da! Das Kultmagazin, das in der COMPACT-Verbotszeit unsere Inhalte, Faeser zum Trotz, an die Öffentlichkeit brachte. Auch die Nummer 2 teilt wuchtig aus: Merz greift nach der Macht, bricht alle Wahlversprechen, seine Schuldenbombe reißt Deutschland in den Abgrund. „Jetzt müssen wir gleichzeitig gegen die USA und gegen Russland rüsten“, sagte eine Tagesschau-Tante. Darauf gibt NÄNCY Nr. 2 eine klare Antwort: „Fritz, halt’s Maul!“

