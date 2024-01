Zu Besuch auf Deutschlands gefährlichster Insel

Riems in der Ostsee gilt als die gefährlichste Insel Deutschlands. Schuld daran ist das geheimnisumwobene Friedrich-Loeffler-Institut, in dem einige der tödlichsten Erreger der Welt lagern. Angeblich nur zu Forschungszwecken. Doch es gibt einen furchtbaren Verdacht.

Quelle: COMPACT-TV