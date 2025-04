Dr. Daniele Ganser: CIA manipuliert Medien (17.10.24)

Der US-Amerikaner Robert Kennedy Junior sagt: „Früher glaubten die US-Amerikaner ihrer Regierung. Heute ist das anders. Die Regierung lügt uns an. Und die Medien lügen uns an. Und die Menschen in den USA wissen das.“ Doch warum glauben viele Menschen in den USA und auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Leitmedien nicht mehr? Ein Grund: Weil Geheimdienste wie die CIA die Medien manipulieren. Geheimdienste nutzen die Massenmedien um die öffentliche Meinung zu steuern. Dies belegt Operation Mockingbird. CIA-Agent Frank Wisner startete die streng geheime Operation Mockingbird 1948, ein Jahr nach der Gründung der CIA.

Die Operation, welche erst 1977 durch den Journalisten Carl Bernstein aufgedeckt wurde, verfolgt das Ziel, die Gedanken und Gefühle der Menschen zu lenken, indem die CIA Medienberichte manipuliert.

Im Rahmen der Operation Mockingbird hat die CIA direkt mit Associated Press (AP), der grössten Nachrichtenagentur der Welt, zusammengearbeitet. Gemäss Bernstein haben mehr als 400 Journalisten von bekannten Marken wie New York Times, ABC, NBC, CBS, Newsweek und Times Magazine für die CIA gearbeitet. Die CIA behauptet, man tue das heute im Jahr 2024 nicht mehr. Aber Robert Kennedy Junior ist davon überzeugt, dass die Operation Mockingbird bis heute andauert und dass die CIA weiterhin die Medien manipuliert. Quelle: Daniele Ganser