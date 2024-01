Freddy: Artenschutz durch Böllerverbot

Na das war ja wohl nix. Das Flehen und Betteln der Polizei hat unsere jugendlichen Neubürger kalt gelassen und man verbrannte sich zur Silvesternacht teils ordentlich den Allerwertesten. DIE Idee: Einfach Böller für ALLE verbieten! DAS ist gelebte Solidarität. Von wegen „Generalstreik“ und so. Und unser Freddy freut sich noch auf vieles mehr im neuen Jahr.

Quelle: COMPACT-TV