6 Kriege, die auf Medienlügen basieren

Die Medien unterstützen mit ihrer Propaganda nachweisbar die grausamsten Kriegsverbrechen, decken Kriegstreiber und verbreiten immer wieder aufs Neue haltlose Verschwörungstheorien, die grausamste Kriege und Massenmorde zur Folge haben. Kla.TV weist dieses Verhalten anhand konkreter Beispiele nach.

August 1964: Golf von Tonkin. Vor der Küste Nordvietnams. Massenmedien verbreiten die Meldung, nordvietnamesische Schnellboote hätten zwei US-amerikanische Kriegsschiffe mehrmals ohne Anlass beschossen. STARTSCHUSS FÜR DEN KRIEG! Vietnam wird von den USA angegriffen!

Gegenüberstellung: „Verschwörungstheoretiker!", schrie man einst noch gegen die Menschen, die aufdeckten, dass dieser Angriff von den USA selbst inszeniert wurde als „Unter-Falscher-Flagge-Skandal". Doch heute ist die Verschwörung offiziell: Der damalige Verteidigungsminister Robert McNamara gab später zu, dass es sich tatsächlich um eine Attacke der USA unter falscher Flagge handelte!

