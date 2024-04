Corona-Akten: Jetzt Strafermittlung gegen Von der Leyen!

Nun wird es tatsächlich eng für die Präsidentin der Europäischen Kommission. Erstmals ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft direkt gegen Ursula von der Leyen. Es geht um „Einmischung in öffentliche Ämter, Vernichtung von SMS, Korruption und Interessenkonflikten“. Wie realistisch stehen die Chancen, dass die Aufarbeitung der Corona-Verbrechen Früchte tragen? Und welche Rolle spielt Bill Gates in diesem teuersten Deal aller Zeiten? Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm bringen Sie auf den aktuellsten Stand.

Quelle: COMPACT-TV