Thüringen-Chaos: BSW flieht zu Höcke!

Der größte Albtraum der Altparteien: Vertreter von Wagenknechts BSW haben sich mit Björn Höcke (AfD) getroffen. Aber warum? Was genau wurde gesagt und wie sind die Reaktionen? Kann die Opposition in Deutschland ihre Kräfte bündeln? Ivan Rodionov (Chefredakteur InfraRot Medien) und Dominik Reichert analysieren diesen möglichen Wendepunkt in der deutschen Politikgeschichte.

