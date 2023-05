Im Gespräch: Bernd Fleischmann: “Klima-Wahrheiten – Warum sich das Klima ändert”

Dr. Bernd Fleischmann hat Elektrotechnik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bis zum Vordiplom und Nachrichtentechnik und Kybernetik an der Technischen Universität München bis zum Diplom studiert. Im Bereich Hochfrequenztechnik hat er dort promoviert. Er war danach als selbstständiger Unternehmer in der Wirtschaft tätig und hat sich in seiner freien Zeit die letzten 30 Jahre intensiv mit der Klimathematik beschäftigt. Bernd Fleischmann betreibt die Website „www.klima-wahrheiten.de“ und ist der Autor eines Buches mit dem Titel „Warum sich das Klima ändert – und welche Katastrophe wirklich droht“.

Zum Thema Klima lehrt er unter anderem an der „Akademie der Denker“ und ist seit 2021 Landesvorsitzender der WerteUnion Bayern, ohne jedoch Mitglied einer der Unionsparteien zu sein. Bernd Fleischmann betont in seiner Tätigkeit als Klimaforscher, unabhängig von Forschungsgeldern oder Industriefirmen zu sein. Er hält keine Anteile an Energiekonzernen und handelt auch nicht mit CO2-Zertifikaten. Im Gespräch mit Michael Meyer erläutert Bernd Fleischmann, woher seine Faszination für das Thema Klima kommt, erklärt den Unterschied von Wetter und Klima sowie den Einfluss von CO2 auf die Temperaturentwicklung und bringt das Narrativ vom menschengemachten Klimawandel durch harte Fakten und allgemeinverständliche Erklärungen ins Wanken. Inhaltsübersicht: 0:00:00 Beginn und Einleitung 0:00:41 Begrüßung und Vorstellung 0:03:57 Faszination „Klima-Märchen“ 0:13:12 Was wissen wir über Klima? 0:22:48 Kein Grund zur Panik!? 0:32:40 Wärmer ist besser 0:45:05 Die Klimasensibilität von CO2 0:55:30 Temperaturberechnungen und Klimamodelle 1:04:24 Wer sind die treibenden Kräfte? 1:19:37 Das Klimanarrativ ist „unanfechtbar“ 1:26:54 Abschlussfragen Quelle: apolut