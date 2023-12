Der Israel-Konflikt – von langer Hand geplant?

Kann es sein, dass der aktuelle Israel-Konflikt eigentlich von langer Hand geplant ist? In dieser Sendung kommen Politiker, Journalisten und Generäle aus aller Welt zu Wort und verweisen auf einen größeren Zusammenhang.

Mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eskalierte erneut der Konflikt im Nahen Osten. Die Bilder und Berichte darüber weckten Emotionen und führten weltweit zu Spaltung. Gerade weil die Fronten zwischen "Israel-Befürwortern" und "Pro-Palästinensern" so unversöhnlich scheinen, kommen in dieser Sendung Politiker, Journalisten und Generäle zu Wort.

Ihre Aussagen zeigen nicht nur Ungereimtheiten auf, sie weisen auch auf mögliche tiefere Ziele in dem aktuellen Konflikt hin. Wer hat ein Interesse Menschen unterschiedlicher Überzeugungen als Schutzschild für menschenverachtende Kriegs-Pläne zu missbrauchen? ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV