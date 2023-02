Ausländer-Gewalt: Serienmorde an Senioren

Serienmorde an Senioren. Aufatmen in Schwäbisch Hall. Heute verkündete die Polizei die Festnahme des mutmaßlichen Mörders von drei Rentnerinnen, ein 31-Jähriger vom Balkan. Die brutalen Raubüberfälle in umliegenden Dörfern hatten die Bevölkerung über Jahre in Schrecken gehalten. Die Bluttaten von Schwäbisch-Hall werfen ein Licht auf ein tabuisiertes Thema: Gewaltkriminalität von Ausländern an Rentern, vor allem an wehrlosen Frauen.

Dies sind die Themen:

