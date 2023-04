763 Promis nach Covid-Impfung tot! Wie viele dann erst in der Bevölkerung?!

763 prominente Covid-Impftodesfälle und hunderte prominente Impfgeschädigte – ein riesiges Impfverbrechen kommt beweisgewaltig ans Licht! Kla.TV hat 17 Stunden Filmmaterial zusammengefasst, das erschreckende Folgen und ein weltweites Sterben nach der Corona-Impfung dokumentiert. Wenn allein unter den Prominenten so viele sterben, wie wird es dann bei den Anonymen und Unbekannten sein, die nicht in den Medien veröffentlicht werden?

Komikerin: „Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich doppelt geimpft bin und geboostert! Ich bin gereist, ich war zweimal in Mexiko, ich war auf Ausstellungen, traf und begrüßte Leute und bin nie an Covid erkrankt – natürlich! Jesus liebt mich über alles! Wirklich. So schön, so schön …!“

21-jähriger Fußballspieler stirbt auf dem Spielfeld. Ein weiteres Opfer der mörderischen mRNA-Impfung.

22-jähriger Kabaddi-Spieler stirbt während eines Spiels an einem Herzinfarkt. Ein weiteres Opfer der toxischen Impfungen.

24-jähriger Sportler stirbt plötzlich, nachdem er aufgrund der Impfungen während eines Spiels zusammenbrach.

Junger Kickboxer bricht nach der Gen-Impfung im Ring zusammen und stirbt.

20-jährige Tänzerin stirbt auf der Bühne an einem Herzinfarkt, ein weiteres tragisches Impfopfer.

20-jähriger Eishockeyspieler stirbt während eines Turniers an den Impfnebenwirkungen.

Eishockeyspieler stirbt mitten in einem Spiel an einem impfbedingten Herzstillstand.

20-Jähriger Fußballer bricht auf dem Spielfeld zusammen und stirbt an den tödlichen Impfnebenwirkungen.

Tänzer bricht auf der Bühne zusammen und stirbt aufgrund der tödlichen Impfung.

Sportler stirbt an „Herzstillstand“ bei einem Radrennen, nach den Impfungen.

32-jähriger Marathonläufer stirbt an impfbedingtem Herzinfarkt kurz vor der Ziellinie.

Magier stirbt auf der Bühne während eines Auftritts, ein tragisches Opfer der Impfungen.

Radiomoderator stirbt live auf Sendung an einem Herzinfarkt, eine typische Auswirkung der Impfung.

Trainer stirbt während einer Trainingseinheit an einem Herzinfarkt, verursacht durch die Impfungen.

Läufer stirbt nach impfbedingtem Zusammenbruch beim Kuala Lumpur Marathon.

Fußballer stirbt auf dem Spielfeld an einem Herzinfarkt, wie viele andere Sportler nach der Impfung.

Handballspieler stirbt, nachdem er einen impfbedingten Herzstillstand mitten im Spiel erlitt und einen weiteren im Krankenhaus.

22-jähriger Mittelfeldspieler stirbt an einem Herzinfarkt, nachdem er im Training zusammengebrochen ist. Ein weiterer plötzlicher Tod eines gesunden Sportlers nach der Impfung.

US-Enthüllungs-Journalist Stew Peters:

„Und alles nach der Injektion einer Biowaffe, von der wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass sie Myokarditis und andere Herzprobleme bei gesunden jungen Menschen, die sie erhalten, verursacht! Lassen Sie nicht zu, dass die Medien Sie zweifeln und glauben lassen, es sei normal und üblich, dass Sportler tot umfallen. Das ist es nicht und war es auch nie, zumindest bis vor ein paar Jahren.“

Diese Bilder und Aufzeichnungen lügen nicht.

Durch die Corona-Impfung verursachte Todesfälle und Impfschäden, deren weltweites Ausmaß von den Medien vertuscht wird.

Opfer, die es laut den Versprechen und Aussagen zahlreicher Medien, führender Politiker und deren Experten nicht geben dürfte.

Weltweit haben sie zur Corona-Impfung aufgerufen!

Allerorts wurden Ungeimpfte ausgegrenzt und diskriminiert…

Kla.TV liegen 17 Stunden Filmmaterial vor, das ein riesiges Impfverbrechen dokumentiert. Es macht umfängliche Covid-Impftodesfälle und Impfschäden von prominenten Persönlichkeiten weltweit sichtbar. Welche Dimension verbirgt sich hinter den vertuschten Todesfällen und Impfschäden auf die Bevölkerung hochgerechnet? Denn diese umfängliche Dokumentation listet gerade nur einen Teil jener Fälle auf. Hier mussten die Medien berichten – da es sich um prominente Persönlichkeiten handelt!

Jeder Versuch, die unzähligen Corona-Impftoten und Impfgeschädigten bisweilen nur schon in den Ansätzen vor der Bevölkerung aufzuzeigen, zog sogleich eine Verunglimpfung und Verachtung durch die Mainstream-Medien mit sich. Eines dieser Medien-Opfer ist der Initiator der „Galerie des Grauens“, Peter Ganz. Seine Ausstellung mit über 3.500 persönlichen Leidensschicksalen in Zusammenhang mit der Corona-Impfung wurde öffentlich in zahlreichen Städten von Deutschland aufgestellt. Diese war den Verfechtern der Corona-Politik und den Impfbetreibern offensichtlich ein Dorn im Auge.

Die Folge: Diese umfängliche Dokumentation wurde in Hausdurchsuchungen größtenteils beschlagnahmt.

Weltweit dokumentierten neben Peter Ganz zahlreiche freie Medien,

Virologen, Epidemiologen, Plattformen und wahrheitsliebende Initiativen zahlreiche Todesfälle und enorme Impfschäden, die kurz nach dem Start

der Corona-Impfung auftraten. Damit wollten sie die ahnungslose

Bevölkerung vor den Gefahren und den Folgen der Impfung warnen.

Stellvertretend dafür nur ein paar solcher Warnrufe:

[!] Frankreich, Dezember 2022: Zahlreiche aufgereihte Fotos von Covid-Impftoten, zumeist junge Menschen, ließen in verschiedenen französischen Städten die Menschen erstarren!

[!] Deutschland, Januar 2023: Eine Feldbettenaktion vor dem Deutschen Bundestag soll der Bevölkerung und Politik den enormen Schaden der Covid-Impfung vor Augen führen.

[!] Warnruf aus Israel: Verzweifelte israelische Bürger dokumentierten vor laufender Kamera, wie sie nach der Corona-Impfung an schwersten Nebenwirkungen und Todesfällen in ihrem Umfeld leiden.

[!] April 2021: Die Kla.TV-Doku „Dringender Weckruf: Tausende sterben nach Corona-Impfung“ dokumentierte die höchst alarmierenden Zahlen von Todesfällen unmittelbar nach Impfstart in deutschen Altenheimen.

[!] Weltweit bezeugen umfängliche Datenbanken das Schicksal von unzähligen Spitzen-Sportlern, die unmittelbar nach der Impfung plötzlich kollabierten, oft sogar starben.

Kla.TV hat in über 100 Sendungen aufs Dringlichste vor eben dieser Entwicklung gewarnt. Zahlreiche Experten, Fachkräfte und Virologen haben rechtzeitig die enorme Gefahr und die unabsehbaren Folgen in Zusammenhang mit der experimentellen Impftechnologie aufgezeigt.

Solche Warnungen und verzweifelte Rufe wurden von den Mainstream-Medien verschwiegen, aufs Äußerste diffamiert und zensiert. Freie Medien, die die geschädigte Bevölkerung zu Wort kommen ließen, wurden sogleich von den Mainstream-Medien aufs Übelste verunglimpft und nicht selten als Gefahr für die Bevölkerung gebrandmarkt. Nun, wo das Ausmaß an Todesfällen und Impfschäden im Zusammenhang mit der Corona-Impfung nicht mehr zu leugnen ist und die Medien nicht mehr darum herumkommen, von Impfopfern und Prominenten-Schicksalen zu berichten, werden diese Fälle in der Regel von den Mainstream-Medien geschickt als sogenannte „Einzelschicksale“ dargestellt. Etliche eindeutige Todesfälle und Impfschäden werden von Medien und staatlichen Einrichtungen außerdem als sogenannte Covid- oder Long-Covid-Fälle vertuscht. So wie im Fall des italienischen Oberst Gagliano, der kurz nach der Impfung starb. Sein Freund bezeugte in einem emotionalen Video-Statement, dass dieser zur Corona-Impfung gezwungen wurde. Als er wenige Tage nach der Impfung verstarb, gab das italienische Polizei-Kommando als offizielle Todesursache zu Protokoll, er sei an den Folgen von Covid gestorben. Sein Freund ist darüber sehr wütend und möchte überall bekannt machen, dass er an der Impfung gestorben ist.

Es erscheint auch zeichenhaft, dass etliche Impfbefürworter nach ihrer Impfung verstorben sind. Darunter auch der Entwickler der Covid-Impf-App der CDC, der Komponist des Werbe-Songs „Den Impfstoff finden“ und der 38-Jährige, der die Inhaftierung von Ungeimpften forderte, starben an akutem Herzversagen. Auch die einzige Tochter von Elvis Presley starb plötzlich an einem Herzinfarkt. Sie war eine starke Impfbefürworterin und warb sogar dafür. Andere Impfbefürworter leiden an Nebenwirkungen…

Kla.TV hat für Sie dieses 17-stündige Filmmaterial zusammengefasst. Die folgende Auflistung zeigt aufgrund der enormen Fülle im Sekundentakt 763 prominente Covid-Impftodesfälle und im Kurzraffer hunderte prominente Impfgeschädigte. Wir erinnern uns an dieser Stelle an die Rede von Ivo Sasek, Gründer von Kla.TV, als er unmittelbar, bevor der „rettende“ Corona-Impfstoff weltweit verimpft wurde, zusammenfasste: „Alle Sterbelisten der Welt beweisen bis dato, dass es bis hierher, also 30. Dezember 2020, keine höhere Sterberate gab als in normalen Grippejahren, eher darunterliegend, wie mir bekannt ist.“

Was NACH der Impfung geschah – sehen Sie nun selbst:

An der Covid-Impfung verstorbene Promis

23-jährige Pferdetrainerin starb, nachdem ihr Chef von ihr verlangt hatte, sich impfen zu lassen.

Mutter von Caitlin Gotze: „Ich bin die Mutter von Caitlin Gotze. Vor 12 Wochen, am 17. November 2021, ist sie bei der Arbeit tot umgefallen. In der Textnachricht, die sie mir schickte, sagte sie, sie fühle sich nach der zweiten Impfung als würde sie sterben. Sie ist mein kleines Mädchen, und sie hätte noch 75 Jahre leben sollen! Sie studierte, sie wollte Tierärztin werden.“

Reality-Star stirbt mit 30 Jahren an Krebs, der durch die Impfungen ausgelöst wurde

20-jährige Ballerina stirbt an einem plötzlichen Herztod nach der Impfung.

29-jähriger Hurling-Spieler stirbt nach einem tragischen Unfall infolge eines impfbedingten Zusammenbruchs.

König der kolumbianischen Popmusik stirbt plötzlich nach der 3. Impfdosis.

Country-Sänger stirbt wenige Stunden nach seiner Hochzeit an den Impf-nebenwirkungen.

Der Jazz-Musiker Ronald McFadden stirbt unerwartet nach einem Auftritt an den Folgen der toxischen Impfungen.

23-jähriger Fußballspieler stirbt drei Tage nach Erhalt der Covid-Impfung von Janssen.

Ben Gilroy, Irischer Aktivist: Dieser Mann wollte sich eigentlich nicht impfen lassen. „Herr Minister Donnelly, ich bitte Sie sehr ernsthaft, dieses Impfprogramm zu stoppen, bevor noch mehr junge Menschen sterben. Sie wurden gewarnt, dass dies das Ergebnis sein würde. Ich habe Sie gewarnt, dass dies das Ergebnis sein würde! Ihre Hände sind mit Blut befleckt, und jeder von Ihnen sollte wegen Mordes verurteilt werden.“

Piloten

Zahlreiche Piloten, Flugbegleiter und Copiloten sterben während des Fluges oder danach, müssen notlanden oder umkehren. Greg Pearson, Verkehrspilot, sagt, dass seine Kollegen nach der Covid-Impfung „sterben wie die Fliegen“. Marco Tosatti berichtet überdies von Impfschäden bei Piloten: Myokarditis, Perikarditis, Herzinfarkte, Schlaganfall, Erblindung.

Kla.TV liegen 100e weitere Berichte von impfgeschädigten Prominenten vor.

Aus 17 Stunden Filmmaterial fassen wir im Kurzraffer zusammen:

Durch die Covid-Impfung geschädigte Promis

26-jähriger Basketballer erleidet Blutgerinnsel kurz nach der Covid-19-Impung.

Brandon Goodwin (Basketballer): „Das alles geschah innerhalb eines Monats. Bis ich geimpft wurde, ging es mir gut! Und mir wurde gesagt, ich solle es niemandem erzählen. Ja, die Impfung hat meine Saison zu 1000 % beendet.“

Die 28-jährige Monique, ein TV-Star, spricht über ihre Herzbeutelentzündung durch die Pfizer-Spritze. Monique (TV-Star): „Das Herz klopft wie bei einem Herzinfarkt bei jemandem, der gesund und unter 30 ist. Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen, nicht einmal Koffein. Ich hatte in meinem Leben noch nie Herzprobleme oder eine Vorerkrankung. Nicht ich sage, dass es an der Impfung liegt. Es ist bestätigt, dass es an der Impfung liegt.“

Triathletin leidet an ständigen und extremen Schmerzen nach der Covid-Impfung.

Susanna (Triathletin): „Am 13. April erhielt ich mit Begeisterung meine zweite Pfizer-Spritze. In diesem Moment änderte sich mein ganzes Leben. Wir sind eine unbequeme Wahrheit, dass Impfungen schwere, lebensverändernde Schäden verursachen.“

Basketballer wollte die Impfung nicht, wurde aber gezwungen – und jetzt ist seine Karriere vorbei.

29-jähriges Model erleidet nach der zweiten mRNA-Impfung von Pfizer anhaltende Krampfanfälle.

20-jähriges, doppelt geimpftes Model entwickelt Myokarditis, erleidet einen Herzinfarkt und muss sich beide Beine amputieren lassen.

Dan Dicks Enthüllungsjournalist: „All dies geschieht, während die CDC offen zugibt, dass Impfungen in seiner (dieser) Altersgruppe Myokarditis verursachen.“

Australische Star-Reiterin liegt nach der Pfizer-Impfung mit Blutgerinnseln im Krankenhaus.

Cienna (Star-Reiterin): „Mir wurde gesagt, keine Impfung, kein Job. Also habe ich getan, was ich tun musste. Ich war ein völlig gesundes und normales 19-jähriges Mädchen, super aktiv und ich war noch nie im Krankenhaus.“

Spanische Sängerin erzählt, dass sie wenige Tage nach der Impfung fast gestorben wäre. Durch die Spritze hat sie einen Finger verloren und ihre Füße sind schwarz geworden.

Internationaler Tänzer muss seine grosse Leidenschaft aufgeben infolge einer durch die Impfung verursachten, sehr schmerzhaften Herzbeutel- und Herzmuskelentzündung."

36-jähriger Boxer ist seit seiner 3. Dosis der Pfizer-„Impfung“ bettlägerig und arbeitsunfähig.

Boxer John Watt weint: „Ich will einfach nur wieder auf die Beine kommen, aus dem Bett aufstehen und dass mein Herzschlag wieder normal wird!“

Musiker und Gitarrist verliert acht Finger nach der Johnson & Johnson-Impfung aufgrund von Blutgerinnseln.

Jeff Diamond, Gitarrist: „Ich erhielt die Covid-Impfung am 9. Juli. Ich erwachte aus dem Koma und erfuhr, dass mir acht Finger amputiert worden waren. Ich halte es für ein Verbrechen, was passiert ist und was jetzt passiert. Die Leute müssen für das, was geschehen ist, zur Verantwortung gezogen werden. Es muss definitiv in den Vordergrund gerückt werden, es muss ans Licht kommen und einige Leute müssen für das, was passiert ist, zur Verantwortung gezogen werden.“

Die 24-jährige Olympionikin kann nach der Pfizer-Impfung kaum selbst zurechtkommen und wollte ihr Leben beenden.

Genevieve, Schwimmerin: „Ich war früher in der olympischen Synchronschwimm-Mannschaft und trainierte 6 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag. Ich war unglaublich hyperaktiv, ich war immer als diejenige bekannt, die am Set herumlief und alberne Dinge tat wie Purzelbäume schlagen, wenn ich es nicht sollte, und solche Sachen. Die Branche verlangte von mir, mich zweimal impfen zu lassen, um im Kino arbeiten zu können – und ich habe es sofort bereut. Denn sobald sie sie mir in den Arm spritzten, dachte ich: Was habe ich getan? Ich kann nicht beschreiben, wie schrecklich es war, mir war schwindlig und ich kroch buchstäblich herum! Ich dachte, mein Leben sei vorbei, weil ich nicht einmal mehr kochen, aufstehen oder mich um mich selbst kümmern konnte. Meine Mutter kam zu mir, ich glaube zweimal in der Woche, um die Bettwäsche zu wechseln, einzukaufen und meine Wohnung zu putzen.“

Die Fernsehmoderatorin Xara Triferi erzählt von ihrem grausamen Leiden das durch die Impfung ausgelöst wurde. Sie appelliert an alle Menschen: „Und bitte von ganzem Herzen, erlauben sie den Menschen nicht, sich dieses giftige Produkt zu spritzen. Diese Injektion hat bei mir wie bei vielen anderen Menschen, die es aus Angst nicht aussprechen, all diese Schäden verursacht. Jeden Tag zerstört sie meinen Körper mehr und mehr. Ich sehe verschwommen – jeden Tag verschwommener. Schade, dass so viele Menschen deswegen zu Unrecht gestorben sind. Wer sich impfen lässt, wird schließlich in keiner Weise gerettet. Früher oder später wird ein Schaden auftreten.“





von ls

