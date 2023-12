Die niemals endenden Gefahren von RNA-Impfstoffen ‒ Ein Brandbrief von Sucharit Bhakdi und Team ‒

Kla.TV veröffentlicht den drängenden Brandbrief von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi in mehreren Sprachen und seinen Aufruf, ihn weltweit zu verbreiten. Gerade Ärzte und Politiker, aber auch Journalisten und die Bevölkerung schlechthin – kurzum all jene, die blind dieser „Impf“-Agenda folgten – sollen vor dem neuartigen Konzept von RNA-„Impfstoffen“ gewarnt und wachgerüttelt werden. Dieser Mahnbrief erklärt wissenschaftlich präzise, aber für den Laien verständlich, warum die „Impfstoffe“ umgehend aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

Im Rahmen des Teams „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“ [MWGFD] hat Prof. Dr. Sucharid Bhakdi einen sog. BRANDBRIEF veröffentlicht: Ein verhängnisvolles Problem, was dem Immunsystem gigantischen Schaden zufügt. Prof. Bhakdi sieht durch jede weitere Verabreichung von mRNA-Impfungen eine extreme Gefahr für Leib und Leben.

Er ruft die Menschen dazu auf, ihr Schicksal selbst an die Hand zu nehmen und diesen Brief – der mittlerweile in 17 Sprachen zur Verfügung steht - weltweit zu verbreiten. Seine Warnung mit wissenschaftlichen Fakten belegt, aber für jeden verständlich erklärt, müssen alle Menschen erhalten, insbesondere diejenigen, die den Ärzten, Medien und Politikern blind vertrauten und sich impfen ließen und die Gefahr weiterer Impfungen nicht kennen. Ihre Weiterverbreitung kann Leben retten. Der Brandbrief endet mit dem Aufruf:...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV