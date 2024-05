Rheinmetall: Wer verdient am Dritten Weltkrieg?

Spätestens seit Boris Johnsons Besuch in der Ukraine ist vielen klar geworden: Es gibt zahlreiche Kräfte, die den Krieg gegen Russland aufrecht erhalten wollen. Mit Frieden lässt sich weniger Geld verdienen und besonders Rheinmetall kann sich über volle Auftragsbücher freuen. Seit neuestem verdient nun auch der Champions League Finalist Borussia Dortmund am Krieg und erntet Spot und Kritik. Was hat sich der BVB dabei gedacht? Wem gehört eigentlich Rheinmetall? Und welche Kräfte stemmen sich unverhohlen gegen den Frieden?

Diese Fragen beantworten Ihnen jetzt Jürgen Elsässer und Falko Looff. Quelle: COMPACT-TV