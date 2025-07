Merz will Krieg – Darum heraus für den Frieden!

Fünf Jahre nach der großen Querdenker-Demo in Berlin wird wieder eine große Manifestation stattfinden! Bundeskanzler Friedrich Merz will mit der Ukraine Langstreckenraketen gegen Moskau bauen – und Trump ist von seinem Friedenskurs abgeschwenkt und will Selenski Waffen verkaufen, die wir Steuerzahler finanzieren sollen. Dagegen wollen wir am 2. August alle gemeinsam demonstrieren.

Den Aufruf von COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer sehen Sie in dem Video oben. COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV