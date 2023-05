Bhakdi: Interview nach dem Freispruch

Am Dienstag stand der bekannte Impf-Kritiker Prof. Dr. Sucharit Bhakdi vor dem Amtsgericht Plön. Weil er die Corona-Politik von Israel kritisiert hatte, warf ihm die Staatsanwaltschaft Hetze gegen Juden vor. Doch die Anklage entpuppte sich schnell als Farce. Näheres zum Hintergrund des Prozess, der mit einem Freispruch, endete, lesen Sie hier. Nach der Urteilsverkündung hat COMPACT-TV mit Bhakdis Verteidiger Martin Schwab und seinem Mandanten gesprochen.

Schwab sagte uns: „Wir hatten vor dem Prozess durchaus Befürchtungen, dass das in die gegenteilige Richtung laufen könnte, weil wir ja gesehen haben, dass der Sachverhalt überhaupt nicht ausermittelt war. Es hatte sich eigentlich keiner mal die Mühe gemacht, die beiden Videos {mit den beanstandeten Aussagen Bhakdis} in voller Länge anzugucken. (…) Und als wir gesehen haben, dass das gar nicht passiert ist, dass diese Sachen zum Zeitpunkt der Anklageerhebung noch nicht mal bei den Akten waren, haben wir Schlimmstes befürchtet. Aber so war es nicht. Wir haben einen Vorsitzenden Richter erlebt, der die Verhandlung sehr fair geführt hat.“

Auch Bhakdi zeigte sich sichtlich erleichtert. Gegenüber COMPACT-TV erklärte er: „Ich empfinde Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem Gericht und der deutschen Justiz. Dankbarkeit gegenüber allen diesen unglaublich tollen Menschen {seinen Unterstützern}, die mir beigestanden haben. Und Dankbarkeit gegenüber meinen Anwälten, die wirklich ein einzigartiges Team bilden.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob die Staatsanwaltschaft Berufung einlegen wird, ist noch nicht bekannt.





Quelle: COMPACTTV