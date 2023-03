Alarm: Polen bereitet Kriegseintritt vor

Polen ist bereit für den Kriegseintritt. Am Freitag warnte Ungarns Premier Viktor Orban: „Wir waren noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem Weltkrieg eskaliert.“ Das bis vor zwei Jahren noch brüderliche Verhältnis zwischen Budapest und Warschau ist zerbrochen, weil Polen wie wahnsinnig aufrüstet und bald die stärkste nicht-nukleare Armee der Welt haben wird, doppelt so stark wie die Bundeswehr.

