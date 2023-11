M-PATHIE – Zu Gast heute: Simone Riesmeier “Denkmuster durchbrechen”

Simone Riesmeier ist Systemischer Coach, Autorin und Visualisierungs-Therapeutin. Auch als Speakerin hat sie sich einen Namen gemacht. „Der einzige Mensch“, sagt Simone Riesmeier, „der Sie dahin bringen kann, wohin Sie wollen, sind Sie selbst. Alles beginnt in Ihnen“. Jeder Mensch, der etwas verändern will, braucht eine neue Sicht auf sein Thema. Diese Sicht oder Sichtweisen sind es, in denen wir oft festgefahrene Muster entwickeln, die unser Leben schwer machen können. Empathie zu sich und zu anderen ist für Riesmeier einer der Schlüssel, um sich selbst zu verändern und dabei zu helfen, andere den Weg in ein gestärktes Leben gehen zu lassen.

In dem Heilungsprozess geht es um den Lebensweg, der wirklich mal vorgesehen für den Einzelnen war, nicht um irgendeinen anderen Weg, zu dem man sich in ein System hat anpassen müssen. Werde wieder der Mensch, als der du gedacht warst, seit deiner Geburt. Zum anderen arbeitet Simone Riesmeier bei “Next Level – Wissen neu gedacht”, einem Projekt, bei dem es darum geht, gängige Narrative zu hinterfragen. Dabei geht es um die Virenfrage, bei der es für Riesmeier um wissenschaftlich fundiertes Hinterfragen an erster Stelle steht. Die meisten Menschen glauben, dass ein wissenschaftlicher Konsens schon eine wissenschaftliche Theorie darstellt, wie im Falle der Viren in der Medizin. Die Menschen eigenverantwortlich und selbstkritisch dahin zu bringen, vieles zu hinterfragen, löst ihre Angst davor, in allem konform und möglichst angepasst zu sein. Es geht dabei darum, in einen Selbsterkenntnisprozess hineinzugelangen, bei dem erlernt wird, dass festgefahrene Überzeugungen oft, nicht immer, in seelische Sackgassen führen können, aus denen man selbst nicht mehr herausfinden kann. Mehr über Simone Riesmeier hier: https://www.riesmeier-clarity.de oder hier: https://www.wissen-neu-gedacht.de Quelle: apolut