Sensation: US-Kongress diskutiert Ufos

Leichen von Aliens und Ufos im Besitz der US-Regierung? Was noch vor kurzem als Verschwörungstheorie galt, wird nun im Mainstream ernsthaft diskutiert. Auslöser ist ein Ausschuss im US-Kongress mit drei hochrangigen „Ufo-Zeugen“.

Was diese ausgesagt haben, wie glaubwürdig man dies einstufen kann und was hinter all dem steckt, verraten Ihnen jetzt Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.





Quelle: COMPACT-TV