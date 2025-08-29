21. AZK: ♫ Nur noch hoch ♫ von Paul, DAN`SIS & Friends

Eine neue Generation von Menschen feiert das Zeitalter des Frühlings. Sie spüren den Duft des neuen Lebens und einer neuen Welt so deutlich wie nie in ihrer Nase. Und Sie feiern diese neue Welt mit göttlichen Privilegien – die darauf warten, auch von Dir freigeschaltet zu werden – bereits heute! Was ist ihr Geheimnis, dass es immer nur aufwärts geht?

Hör rein, mach mit und überwinde mit uns zusammen das Dunkle, denn die neue Welt kommt unaufhaltsam! [weiterlesen] Quelle: Kla.TV