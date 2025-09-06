Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
21. AZK - Klaus Scheidsteger „30 Jahre Lobbyismus gegen kritische Mobilfunkforschung“

Freigeschaltet am 09.09.2025 um 11:39 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38456) / Eigenes Werk
Als Handys aufkamen, glaubte niemand an eine Gefahr. Heute gibt es mehr Mobilfunkverträge als Menschen – und eine unsichtbare Strahlenflut, die unsere Gesundheit bedroht. Journalist und Filmemacher Klaus Scheidsteger deckt auf, wie mächtige Lobbyisten Studien manipulierten, kritische Wissenschaftler zum Schweigen brachten – und die Öffentlichkeit systematisch getäuscht wurde. Gekaufte Wissenschaft. Einschüchterung. Zerstörte Karrieren. In seinem explosiven AZK-Vortrag zeigt Scheidsteger, wie tief die Verflechtungen von Industrie, Politik und Justiz wirklich reichen. Jetzt ansehen und verstehen, warum Verbraucherschutz längst zur Farce geworden ist.

Ivo Sasek: Und jetzt sage ich, weiter geht's mit gesetzlich geschützten Schwerstverbrechen. Und jetzt reden wir eine Runde wieder einmal über die Mobilfunklobby. Einmal mehr richtet ein hochka-rätiger Referent aus Deutschland unsere ganze Aufmerksamkeit auf jene tödliche Technik, die ohne Rücksicht auf Verluste an jedem Verbraucherschutz vorbeigedrückt wurde...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

