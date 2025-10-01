Verrat an der Klimabewegung – Die schmutzigen Geschäfte der Superreichen

Massenflucht aus den Klimabündnissen: Investoren und politische Akteure machen einen Rückzieher. Sind damit alle Bemühungen der vielen Menschen, die sich weltweit für Umweltschutz einsetzen, plötzlich umsonst? Nein, nicht plötzlich. Sehen Sie, wie die Klimabewegung ausgerechnet von den größten Umweltzerstörern aufgebaut und von Beginn an als Teil eines gigantischen Geschäftsmodells installiert wurde. Entdecken Sie, wie aufrechte Umweltschützer geschickt auf Nebenschauplätze gelenkt werden, damit skrupellose Umweltverbrecher ihr zerstörerisches Werk ungehindert fortsetzen können. Sie werden überrascht sein…

Im Januar 2025 stieg nach den sechs wichtigsten US-Banken, nun auch der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus dem Klimabündnis Net Zero aus. Die mächtigste Zentralbank Federal Reserve, kurz FED, verließ das „Netzwerk Grünes Finanzsystem“.

Gleichzeitig kündigte der neue US-Präsident Trump an, wieder voll auf fossile Brennstoffe zu setzen. Viele junge Menschen engagieren sich angesichts extremer Wetterphänomene in Klima-Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Der Rückzug der Großinvestoren muss Ihnen doch wie ein Schlag ins Gesicht vorkommen. Um die aktuellen Ereignisse besser einordnen zu können, werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die Entstehung der Klimaschutzbewegungen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV