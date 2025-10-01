Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Verrat an der Klimabewegung – Die schmutzigen Geschäfte der Superreichen

Verrat an der Klimabewegung – Die schmutzigen Geschäfte der Superreichen

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 11:27 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/31820) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/31820) / Eigenes Werk

Massenflucht aus den Klimabündnissen: Investoren und politische Akteure machen einen Rückzieher. Sind damit alle Bemühungen der vielen Menschen, die sich weltweit für Umweltschutz einsetzen, plötzlich umsonst? Nein, nicht plötzlich. Sehen Sie, wie die Klimabewegung ausgerechnet von den größten Umweltzerstörern aufgebaut und von Beginn an als Teil eines gigantischen Geschäftsmodells installiert wurde. Entdecken Sie, wie aufrechte Umweltschützer geschickt auf Nebenschauplätze gelenkt werden, damit skrupellose Umweltverbrecher ihr zerstörerisches Werk ungehindert fortsetzen können. Sie werden überrascht sein…

Im Januar 2025 stieg nach den sechs wichtigsten US-Banken, nun auch der weltgrößte Finanzkonzern BlackRock aus dem Klimabündnis Net Zero aus. Die mächtigste Zentralbank Federal Reserve, kurz FED, verließ das „Netzwerk Grünes Finanzsystem“. 

Gleichzeitig kündigte der neue US-Präsident Trump an, wieder voll auf fossile Brennstoffe zu setzen. Viele junge Menschen engagieren sich angesichts extremer Wetterphänomene in Klima-Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Der Rückzug der Großinvestoren muss Ihnen doch wie ein Schlag ins Gesicht vorkommen. Um die aktuellen Ereignisse besser einordnen zu können, werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die Entstehung der Klimaschutzbewegungen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gebiet in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige