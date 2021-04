SchrangTV: 21.April - Willkommen in der totalen Diktatur!

Den Wenigsten ist wahrscheinlich bewusst, was am 21.04. vom Parlament beschlossen werden soll. Dieses Ermächtigungsgesetz hebelt komplett die Grundrechte aus und ebnet damit den Weg in die endgültige Diktatur.

Was das für jeden Einzelnen bedeutet, ist Bestandteil der heutigen Sendung von SchrangTV: Bitte teilt dieses Video unbedingt mit Freunden und Bekannten!

Quelle: SchrangTV