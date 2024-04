Elitäre Kindersex-Netzwerke: Werden Aufklärer dem Establishment zu gefährlich?

Derzeit kursieren in den schweizerischen und deutschen Medien massenhaft Berichte über die sogenannte "Reichsbürgerszene". Reichsbürger werden darin als Wirrköpfe bezeichnet, weil etliche von ihnen darüber berichtet haben, dass es elitäre Kindersex-Netzwerke gibt und Kinder in unterirdischen Tunnelsystemen gefoltert und getötet werden. Doch sind das wirklich absurde Theorien? Lois Sasek hat alleine in zwei Dokufilmen 137 Opfer und 77 Zeugen zu Wort kommen lassen, die von diesen organisierten Gräueltaten berichten. Parallel dazu tauchen in diversen sozialen Medien nun aber vermehrt "Erfolgsmeldungen" auf, die davon berichten, dass unterirdische „Dumbs“ gestürmt und gefangengehaltene, missbrauchte Kinder befreit wurden.

Massenhaft belastendes Material, wie z.B. Videoaufnahmen sei sichergestellt worden und werde nun für Justizverfahren eingesetzt… Sogar der ehemalige US-Präsident Trump sei dabei, den Sumpf trockenzulegen... Wird hier gerade mittels einer ausgeklügelten Strategie und diversen Täuschungsmanövern versucht, die Aufklärungsbewegung lahmzulegen? [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV