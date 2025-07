Daten aus Tschechien: Covid-Spritze führt zu Unfruchtbarkeit

Der dramatische Rückgang der Geburten in der Tschechischen Republik hält an. Die Fruchtbarkeit begann mit Einführung der mRNA-Injektionen zu sinken – wie auch in den anderen europäischen Ländern. Solch alarmierende Zahlen müssten zu einem sofortigen Stopp aller Covid-Spritzen führen. Aber das Gegenteil ist der Fall! Sogar herkömmliche Impfungen sollen durch mRNA-Behandlungen ersetzt werden. Erfüllt sich etwa vor unseren Augen gerade der Plan einer okkulten Elite, um „nutzlose“ Menschen zu reduzieren?

Der dramatische Rückgang der Geburten in der Tschechischen Republik hält das dritte Jahr in Folge an. Eine Anfrage an das tschechische Institut für Gesundheitsinformation und -statistik ergab, dass 36.326 Geburten von Frauen im Jahr 2023 erfolgten, die mindestens mit einer Dosis des sogenannten Covid-Impfstoffs behandelt wurden. Dagegen bekamen im gleichen Zeitraum 48.199 ungeimpfte Frauen ein Baby.

Bis Ende 2022 erhielten insgesamt 69% der knapp 1,3 Millionen Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren eine mRNA-Spritze. Daraus berechnet sich eine Geburtenrate von 42 Geburten bei 1.000 mRNA-behandelten Frauen und mehr als das Zweieinhalbfache – also 114 – bei 1.000 unbehandelten Frauen. Die Fruchtbarkeit insgesamt begann in Tschechien im Januar 2022 zu sinken, was ebenfalls für einen Zusammenhang mit der 2021 eingeführten „Covid-Impfung“ spricht. Dieser Rückgang war in sämtlichen europäischen Ländern nach deren Einführung aufgetreten. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala jedoch bezeichnet jeden Zusammenhang zwischen den „Impfungen“ und Unfruchtbarkeit als Verschwörungstheorie...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV