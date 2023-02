Basta Berlin (161) – Die große Manipulation

Corona-Krise, Ukraine-Krise, Klima-Krise: Die Regierungen schaffen durch immer neue Krisen auch immer neue einschränkende Maßnahmen. Doch nicht nur die Politik manipuliert den Bürger, auch Medien und Pharmaindustrie mischen kräftig mit… Dazu mehr in einer weiteren Folge BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schauen heute auf ein Deutschland im dauerhaften Krisenmodus. Dabei scheinen die größten Maßnahmen sogar noch vor uns zu liegen: Es heißt „Reichtum versus Klima“. Und während sich Gesundheitsminister Lauterbach immer schwerer aus gemachten Fehlern herauswindet, bahnt sich in den USA der nächste Skandal an: Manipuliert Pfizer das Corona-Virus, so dass es ansteckender und tödlicher wird?



Quelle: Basta Berlin