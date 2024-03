Alarm: NATO-Soldaten schon in der Ukraine!

Spätestens jetzt wäre manchem Staatsoberhaupt der Geduldsfaden gerissen: Es wurde bestätigt, dass sich, trotz aller Dementi, tatsächlich bereits NATO-Soldaten auf ukrainischem Staatsgebiet befinden. Auffällig viele Provokationen in kürzester Zeit. Will man einem Friedensgipfel oder einem Wahlsieg Trumps zuvor kommen? Was genau ist passiert? Wie reagiert Moskau? Und womit müssen nun wir Deutschen rechnen?

Dr. Stephanie Elsässer und Chefredakteur Jürgen Elsässer mit den Antworten. Quelle: COMPACT-TV