Sommerfest: Wir feiern den Widerstand!
Freigeschaltet am 11.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Das COMPACT-Magazin feiert den Sieg! Unser Sommerfest ist die Spitze des Sieges. In Sachsen-Anhalt kamen alternative Medienschaffende, Magazine, Influencer und Widerständige zusammen, um unter dem großen, roten C zu feiern. Mit viel Prominenz!
Unsere Reportage sehen Sie in dem Video unten.
COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen.
Quelle: COMPACT-TV
Anzeige