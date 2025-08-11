Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sommerfest: Wir feiern den Widerstand!

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Das COMPACT-Magazin feiert den Sieg! Unser Sommerfest ist die Spitze des Sieges. In Sachsen-Anhalt kamen alternative Medienschaffende, Magazine, Influencer und Widerständige zusammen, um unter dem großen, roten C zu feiern. Mit viel Prominenz!

Unsere Reportage sehen Sie in dem Video unten.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen.

Quelle: COMPACT-TV

