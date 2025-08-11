Sommerfest: Wir feiern den Widerstand!

Das COMPACT-Magazin feiert den Sieg! Unser Sommerfest ist die Spitze des Sieges. In Sachsen-Anhalt kamen alternative Medienschaffende, Magazine, Influencer und Widerständige zusammen, um unter dem großen, roten C zu feiern. Mit viel Prominenz!

