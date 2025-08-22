Bundeswehr in die Ukraine? 56% dagegen!

Da versuchen Regierung, Teile der Opposition & Mainstream-Medien Hand in Hand, den Deutschen die Kriegstüchtigkeit einzuimpfen, doch eine überwältigende Mehrheit sagt Nein zum Kriegskanzler Merz und seinen Plänen. Hat die Stimme des Volkes überhaupt Gewicht? Wie sieht die Zukunft unserer Soldaten aus? Jürgen Elsässer und André Poggenburg verraten Ihnen, ob es kurz vor der Waffenruhe doch noch zum Kriegseinsatz kommen kann.

