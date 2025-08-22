Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bundeswehr in die Ukraine? 56% dagegen!

Freigeschaltet am 22.08.2025 um 07:00
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Da versuchen Regierung, Teile der Opposition & Mainstream-Medien Hand in Hand, den Deutschen die Kriegstüchtigkeit einzuimpfen, doch eine überwältigende Mehrheit sagt Nein zum Kriegskanzler Merz und seinen Plänen. Hat die Stimme des Volkes überhaupt Gewicht? Wie sieht die Zukunft unserer Soldaten aus? Jürgen Elsässer und André Poggenburg verraten Ihnen, ob es kurz vor der Waffenruhe doch noch zum Kriegseinsatz kommen kann.

Quelle: COMPACT-TV

