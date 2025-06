Musk gegen Trump: Die Hintergründe - mit Shlomo

Was ist denn bitteschön da los? Die einstigen Verbündeten Elon Musk und Donald Trump fechten ihr bitterböses Duell in aller Öffentlichkeit aus. Doch warum auf einmal diese Schlammschlacht? Dazu hat COMPACT-TV Moderator Dominik Reichert in diesen Brennpunkt den Online-Aktivisten Shlomo Finkelstein eingeladen.

Quelle: COMPACT-TV