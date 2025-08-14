Potsdam: VS-Geheimpapier gegen AfD enthüllt!

Mit fast 10 Prozent Vorsprung ist die AfD bei der jüngsten Umfrage in Brandenburg stärkste Kraft – für den Verfassungsschutz Grund genug, um der Partei endgültig den Kampf anzusagen. Das entsprechende Gutachten wurde nun jedoch geleakt! Eine Ministerin hat hingeschmissen, ein Geheimdienstchef wurde gefeuert und die AfD könnte am Donnerstag als „gesichert rechtsextrem“ hochgestuft werden. Doch was ändert sich dadurch? Alle spannenden Hintergründe und Fakten in diesem Politkrimi erfahren Sie von Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV