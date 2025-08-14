Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Potsdam: VS-Geheimpapier gegen AfD enthüllt!

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 18:56 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Mit fast 10 Prozent Vorsprung ist die AfD bei der jüngsten Umfrage in Brandenburg stärkste Kraft – für den Verfassungsschutz Grund genug, um der Partei endgültig den Kampf anzusagen. Das entsprechende Gutachten wurde nun jedoch geleakt! Eine Ministerin hat hingeschmissen, ein Geheimdienstchef wurde gefeuert und die AfD könnte am Donnerstag als „gesichert rechtsextrem“ hochgestuft werden. Doch was ändert sich dadurch? Alle spannenden Hintergründe und Fakten in diesem Politkrimi erfahren Sie von Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV

