„Das Verbrechen ist schwarz auf weiß belegt“ Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi im Kla.TV-Interview

Im Interview mit Kla.TV berichtet der langjährige Universitätsprofessor und viel zitierte Virologe Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, dass es nun schwarz auf weiß belegt sei, dass die Corona-Impfungen Herzmuskelentzündungen verursachen. Und er geht noch weiter: Es gebe nichts in der Welt, was eine Myokarditis so häufig verursache wie die Impfung. Und jede Myokarditis sei lebensverkürzend!

[Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi:]

„Alles ist jetzt raus. Das ganze Verbrechen. Schwarz auf weiß. Da braucht niemand was zu tun. Nur zitieren.“ Zahlreiche Koryphäen der Aufklärungsszene trafen sich im Dezember 2024 zum Startschuss des Alternativ-WEF. https://auf1.tv/alternativ-wef/a-wef-2024-demokratie-von-morgen Der A-WEF hat das Ziel für eine lebenswerte Zukunft einzustehen. [www.kla.tv/31543] Auch Prof. Dr. Sucharit Bhakdi war unter den Teilnehmenden. Kla.TV nutzte die Gelegenheit für ein Interview mit ihm. Direkt zu Beginn nennt er wichtige Forschungsergebnisse bezüglich der Schädlichkeit der mRNA-Corona-Injektionen. Doch hören Sie selbst, was Prof. Dr. Bhakdi im Interview sagt...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV